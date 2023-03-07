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07:38, 7 марта 2023Россия

В российском городе объявили лавиноопасную ситуацию

Власти Южно-Сахалинска объявили лавиноопасную ситуацию в городе на 8 марта

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Власти Южно-Сахалинска объявили лавиноопасную ситуацию в городе. Об этом во вторник, 7 марта, сообщается в официальной группе городской мэрии во «ВКонтакте».

Уточняется, что предупреждение будет действовать на протяжении 8 марта. Опасность схода лавин будет сохраняться на склонах Мицульского и Сусунайского хребтов, а также в окрестностях сел Санаторный и Синегорск.

По данным Гидрометцентра России, 7 марта в Южно-Сахалинске сохраняется безветренная погода, температура воздуха местами может достигать шести градусов тепла.

Ранее в Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской области десятилетний ребенок впал в кому после того, как на него сошла лавина во время катания на тюбинге на территории Антоновского рудника.

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Никита Абрамов
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