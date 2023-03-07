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13:06, 7 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о подготовке на Украине террористов для диверсии в Энгельсе

Лукашенко: террористы для диверсии на аэродроме в Энгельсе были подготовлены на Украине

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Террористы, совершившие в декабре 2022 года диверсию на российском аэродроме в Энгельсе, были подготовлены на территории Украины. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал во время вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу, передает БЕЛТА.

По его словам, организация диверсии была поручена группам, которые были «тщательно подготовлены» вместе с человеком, пытавшемся совершить диверсию против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи.

Ранее Лукашенко сообщал, что в Белоруссии задержали причастного к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи.

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Алевтина Запольская
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