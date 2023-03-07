Лукашенко рассказал о подготовке на Украине террористов для диверсии в Энгельсе

Лукашенко: террористы для диверсии на аэродроме в Энгельсе были подготовлены на Украине

Террористы, совершившие в декабре 2022 года диверсию на российском аэродроме в Энгельсе, были подготовлены на территории Украины. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал во время вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу, передает БЕЛТА.

По его словам, организация диверсии была поручена группам, которые были «тщательно подготовлены» вместе с человеком, пытавшемся совершить диверсию против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи.

Ранее Лукашенко сообщал, что в Белоруссии задержали причастного к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи.