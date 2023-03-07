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14:52, 7 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили до 125 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 125 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили до 125 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 7 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что боевые действия на данном направлении велись артиллерий и авиацией группировки войск «Центр». Подразделения противника базировались в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР), а также около Григоровки в Донецкой народной республике (ДНР).

«За сутки на данном направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30», — добавили в оборонном ведомстве.

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Накануне Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение подразделениям ВСУ на краснолиманском направлении и уничтожили до 160 бойцов противника, танк и боевую машину РСЗО «Град».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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