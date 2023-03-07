Российские войска уничтожили до 125 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 125 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска за сутки уничтожили до 125 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 7 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что боевые действия на данном направлении велись артиллерий и авиацией группировки войск «Центр». Подразделения противника базировались в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР), а также около Григоровки в Донецкой народной республике (ДНР).

«За сутки на данном направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30», — добавили в оборонном ведомстве.

Накануне Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение подразделениям ВСУ на краснолиманском направлении и уничтожили до 160 бойцов противника, танк и боевую машину РСЗО «Град».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.