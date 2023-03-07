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11:52, 7 марта 2023Мир

Чехия захотела швейцарские Leopard 2 в подарок

Минобороны Чехии: Прага готова принять швейцарские Leopard 2 в подарок за помощь Украине

Фото: Krystian Maj / Reuters

Прага готова принять в подарок от Швейцарии танки Leopard 2 в благодарность за военную помощь Украине, заявил пресс-секретарь Министерства обороны Чехии Давид Яреш. Его цитирует французское издание Le Figaro.

«Мы не обсуждали продажу танков со швейцарской стороной. Если бы Швейцария хотела предложить нам свои танки Leopard 2 в знак признательности за нашу помощь Украине, мы точно не будем против», — прокомментировал он заявление своей швейцарской коллеги Виолы Амерд о том, что Чехия якобы отправила запрос на покупку танков.

В июне 2022 года Швейцария позволила Германии воспользоваться 42 танками Leopard 2, чтобы пополнить вооружение Украины. Ранее они эксплуатировались в Швейцарии, однако в 2010-2011 годах были списаны и возвращены в Германию. Согласно плану, ФРГ передаст эти танки в Чехию, а Чехия, в свою очередь, передаст Киеву танки времен СССР.

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Глеб Бажуткин
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