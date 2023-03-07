Определены регионы-лидеры по росту спроса на посуточную аренду жилья

«Авито Недвижимость»: сильнее всего спрос на посуточную аренду квартир вырос на Сахалине

Сильнее всего за год (с января по февраль 2022 и 2023 годов) интерес к посуточной аренде квартир вырос на Сахалине — в 1,74 раза. Регионы России с самой заметной динамикой спроса на краткосрочный найм жилья определили аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место по этому показателю занимает Ненецкий АО — там число запросов выросло на 61 процент. На третьей строчке оказалась Тува с повышением спроса на 61 процент. В пятерку лидеров вошли Чукотка (плюс 51 процент) и Карачаево-Черкесия (плюс 46 процентов). Заметный рост специалисты также отметили в Ингушетии, Курской, Белгородской, Ростовской и Мурманской областях. При этом из всех перечисленных регионов только Ростовская область была в топ-10 по спросу на посуточную аренду жилья прошлой зимой, подчеркнули аналитики.

«За последний год тренд на внутренний туризм заметно вырос. Помимо традиционных направлений, например Санкт-Петербурга, Сочи и Казани, россияне стали открывать для себя более уединенные локации. В частности — Республику Тыву (Туву), Ненецкий автономный округ, остров Сахалин. Эти направления действительно могут впечатлить, сюда едут в первую очередь за природой. Но не только естественные красоты привлекают туристов — под влиянием роста спроса на путешествия внутри страны регионы очень активно развивают инфраструктуру, предоставляя хороший сервис по адекватной стоимости», — прокомментировал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Специалисты добавили, что спрос на посуточную аренду дач и коттеджей сильнее всего вырос в Дагестане (в 2,72 раза), Карачаево-Черкесии (2,31 раза), Кабардино-Балкарии (1,86 раза), Бурятии (1,48 раза) и Чеченской Республике (1,47 раза). Интерес к посуточному съему этого типа недвижимости также увеличился в Адыгее, Карелии, Республике Алтай, Краснодарском крае и Новгородской области. В топ-10 по спросу из этого списка входит только Карачаево-Черкесия, уточнили аналитики.

Ранее стало известно, что в феврале 2023 года посуточная аренда жилья в популярных туристических городах России и странах ближнего зарубежья подешевела на 31 процент по сравнению с январем. По итогам второго месяца года средняя арендная ставка составила 3,5 тысячи рублей за ночь. Наиболее заметно цены на съемное жилье снизились в Минске — на 31 процент, до 4,1 тысячи рублей, Казани — на 28 процентов, до 2,8 тысячи, Нижнем Новгороде — на 26 процентов, до 3,1 тысячи, Калининграде — на 15 процентов, до 2,2 тысячи, и Санкт-Петербурге — на 15 процентов, до 2,7 тысячи.