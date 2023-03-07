Рост выручки онлайн-кинотеатров уменьшился в 11 раз в 2022 году

Рост выручки онлайн-кинотеатров в 2022 году снизился с 54 процентов до 5 процентов

Рост выручки онлайн-кинотеатров уменьшился в 11 раз по итогам 2022 года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на финансовое исследование ИАА TelecomDaily.

По результатам исследования, совокупная денежная выручка отечественных платформ в прошлом году выросла всего на 5 процентов, тогда как в 2021-м она увеличилась на 54 процента.

Снижение роста доходов эксперты объяснили оттоком определенного числа пользователей онлайн-кинотеатров после ухода ряда крупных сервисов (Netflix и Megogo), а также отключения платной подписки на YouTube. Уточняется, что причиной значительного и стабильного роста выручки до 2022-го была пандемия.

«В абсолютном выражении выручка видеосервисов в прошлом году достигла 63,3 миллиарда рублей против 60,6 миллиарда годом ранее», — говорится в статье.

При этом, по мнению генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, динамика на рынке будет частично восстановлена: рост доходов онлайн-платформа увеличится до 10-12 процентов в 2023 году.

Ранее стало известно, что российские мультипликационные проекты стали самыми кассовыми в зарубежном кинопрокате.