Первоклассница отравилась марихуаной в московской школе

Mash: семилетняя девочка отравилась марихуаной в школе №1239 в Москве

Семилетняя девочка отравилась марихуаной в школе №1239 в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, первоклассница почти сутки провела в реанимации. Предположительно, девочка после уроков отправилась на курсы гимнастики — там почувствовала недомогание.

После занятий она рассказала о плохом самочувствии бабушке, которая ее встречала. Ребенка доставили в Морозовскую больницу. Медики сделали девочке анализы, которые показали, что ее организм отравлен наркотиками.

Позже первоклассницу перевели в Филатовскую больницу, где она провела сутки в реанимационном отделении. Школьнице планируют провести повторный тест. Если наркотическое отравление у ребенка подтвердится, в ситуацию могут вмешаться правоохранители.

20 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге десятиклассница попала в больницу с алкогольным отравлением после семейного ужина. В медучреждении у девочки-подростка диагностировали отравление этанолом. Сотрудники полиции организовали проверку.