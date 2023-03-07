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17:10, 7 марта 2023Россия

Первоклассница отравилась марихуаной в московской школе

Mash: семилетняя девочка отравилась марихуаной в школе №1239 в Москве

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Семилетняя девочка отравилась марихуаной в школе №1239 в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, первоклассница почти сутки провела в реанимации. Предположительно, девочка после уроков отправилась на курсы гимнастики — там почувствовала недомогание.

После занятий она рассказала о плохом самочувствии бабушке, которая ее встречала. Ребенка доставили в Морозовскую больницу. Медики сделали девочке анализы, которые показали, что ее организм отравлен наркотиками.

Позже первоклассницу перевели в Филатовскую больницу, где она провела сутки в реанимационном отделении. Школьнице планируют провести повторный тест. Если наркотическое отравление у ребенка подтвердится, в ситуацию могут вмешаться правоохранители.

20 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге десятиклассница попала в больницу с алкогольным отравлением после семейного ужина. В медучреждении у девочки-подростка диагностировали отравление этанолом. Сотрудники полиции организовали проверку.

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Анна Щербакова
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