В Петербурге десятиклассница попала в больницу после семейного ужина

В Петербурге школьница попала в больницу с алкогольным отравлением после семейного ужина

Десятиклассница попала в больницу с алкогольным отравлением после семейного ужина в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал 78.ru.

По предварительным данным, школьница распивала спиртное вместе с 48-летней матерью и ее 41-летним сожителем. Когда девочке стало плохо, взрослые вызвали врачей.

В медучреждении у девочки-подростка диагностировали отравление этанолом. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое.

Сотрудники полиции начали разбираться в других обстоятельствах происшествия, в отношении матери девочки составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Петербурге на улице Бадаева нашли 12-летнего ребенка с алкогольным отравлением. Пострадавший мальчик воспитывался в благополучной семье и не состоял на учете по делам несовершеннолетних.