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14:31, 7 марта 2023Силовые структуры

Полицейские нашли три тайника с боеприпасами в Херсонской области

Полицейские нашли три схрона с боеприпасами и гранатометом в Херсонской области

Фото: Telegram-канал ГУ МВД по Херсонской области

В Херсонской области полицейские нашли три схрона с боеприпасами. Об этом во вторник, 7 марта, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, сотрудники МВД нашли один из тайников в водосточной трубе рядом с селом Любимо-Павловка. Они изъяли из него семь ящиков с патронами. Кроме того, недалеко от села Веселое в траве силовики нашли 12 противотанковых гранат, 67 модернизированных зажигательных патронов калибра, 64 взрывателя и реактивную штурмовую гранату.

Последний схрон был найден в Чаплинке: его спрятали в заброшенном строение. Правоохранители изъяли боеприпасы, ручной гранатомет и гранаты Ф-1 с запалами.

Ранее стало известно, что росгвардейцы и полицейские нашли тайник с боеприпасами и взрывателями под Херсоном.

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Екатерина Власова
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