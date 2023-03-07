В «Яблоке» назвали призыв ликвидировать партию очередным доносом

Пресс-служба «Яблока» назвала «очередным доносом» призыв ликвидировать партию

Направленное в министерство юстиции предложение подумать о ликвидации партии «Яблоко» является очередным доносом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил глава пресс-службы политического объединения Игорь Яковлев.

«Очередной донос. Думаю, в "Справедливой России" боятся конкуренции и таким образом пытаются избавиться от политических оппонентов. Не они первые — не они последние», — заявил Яковлев.

С предложением ликвидировать «Яблоко» в Минюст обратился депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков. В своем письме парламентарий предложил изучить позицию партии «Яблоко» по Крыму и четырем новым регионам России. Новичков предположил, что политическое объединение может вести противозаконную деятельность.

«Яблоко» основано в 1993 году как избирательный блок, позже была преобразовано в политическое движение, а с 2001 года — в партию. Вплоть до 2003 года имело свою фракцию в Госдуме. Больше всего депутатов от движения — 46 человек — было представлено в Госдуме второго созыва, заседавшей с 1995 по 2000 год. В настоящее время партия не представлена в Госдуме, ее члены избрались лишь в несколько региональных парламентов.

