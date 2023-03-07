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23:38, 7 марта 2023Спорт

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» со счетом 77:74 в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Петербургский «Зенит» оказался сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» в матче второго этапа регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 74:77 (18:18, 11:24, 21:23, 24:12).

Ранее 7 марта московский ЦСКА одержал победу над столичным МБА в гостях. Встреча завершилась со счетом 91:81 в пользу гостей.

«Сине-бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице группы A, набрав 50 очков. Локомотив-Кубань располагается на четвертом месте с 45 очками. Лидирует московский ЦСКА с 56 очками. Команда досрочно выиграла регулярный чемпионат.

Анастасия Борисова
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