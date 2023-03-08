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15:27, 8 марта 2023Россия

Путин поразился наличию 13 детей у многодетной россиянки

Президент Путин поразился наличию 13 детей у многодетной россиянки

Президент России Владимир Путин во время общения с участницами вручения государственных наград в Кремле поразился наличию 13 детей у многодетной россиянки. Видео общения главы государства с женщиной опубликовано в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

«Как вы с ними справляетесь?» — поинтересовался Путин.

Многодетная мама ответила, что они с мужем, который, как выяснилось, работает строителем, справляются нормально. Семья живет в частном доме, дети помогают родителям по хозяйству. Женщина добавила, что старшей дочери сейчас 27 лет, и у нее уже есть свои дети.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выдавать многодетным семьям с четырьмя и более детьми сертификаты на покупку автомобилей. По ее словам, сертификата суммой на 1 миллион рублей им хватит на покупку новой Lada Granta или Niva Legend от «АвтоВАЗа».

Игорь Дмитров
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