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13:15, 8 марта 2023Мир

Боррель предложит поставлять Киеву уже имеющиеся в Европе боеприпасы

Глава дипломатии Боррель предложит поставлять Киеву уже имеющиеся в Европе боеприпасы

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель собирается предложить главам безопасности поставлять Киеву уже имеющиеся в Европе боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Борреля, если использовать готовые боеприпасы со складов ЕС, поставки можно осуществить в течение нескольких недель. Глава дипломатии отметил, что на реализацию его предложения потребуется около одного миллиарда евро.

«Украине нужно больше боеприпасов, речь идет о том, как поставить Украине то, что ей нужно, сейчас… Я сделал предложение, министры его обсудят», — заявил Боррель. Он также призвал страны ЕС в среднесрочной перспективе нарастить поставки боеприпасов Киеву путем совместных закупок, а в долгосрочной перспективе — увеличить возможности оборонной индустрии.

В феврале сообщалось, что страны Евросоюза стали крупнейшими донорами военной помощи Украине после США и планируют продолжать оказание помощи. При этом некоторые европейские дипломаты опасаются, что такие меры не приближают мир, а отдаляют его.

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Александра Качан
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