Генсек НАТО высказался об организаторах диверсии на «Северных потоках»

Йенс Столтенберг: организаторы взрывов на «Северных потоках» остаются неизвестными

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибывший в Стокгольм для участия в неформальном заседании глав минобороны стран Евросоюза (ЕС), заявил, что пока неизвестно, кто стоит за диверсиями на «Северных потоках», и расследование продолжается. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Столтенберга, против трубопроводов “Северный поток” была совершена атака, акт диверсии. Но мы не смогли определить, кто за этим стоит. Продолжается расследование на национальном уровне. «Полагаю, что было бы правильно дождаться его завершения, прежде чем определять виновных» — сказал он.

Ранее британская газета The Times сообщила, что разведка западных стран считает виновником диверсий «частное предприятие с Украины», о действиях которого Киев мог не знать. При этом название организации скрывается и не будет разглашено ради избежания спора между Украиной и ФРГ.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже немецкие следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.