В России не исключили сокращение срока обучения в магистратуре

Фальков заявил, что для получения углубленных знаний в магистратуре можно учиться один год

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков не исключил, что в новой системе отечественного образования может быть сокращен срок обучения в магистратуре. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«В новой системе координат можно будет вполне подготовить и получить в соответствии с запросом рынка труда профессиональные и углубленные знания в магистратуре за год», — сообщил министр.

В настоящее время срок обучения на следующей после бакалавриата ступени образования составляет от полутора до двух лет, в зависимости от университета и учебной программы.

Что такое Болонская система образования? Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году. Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам. Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей. Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

22 февраля премьер-министр Михаил Мишустин поручил в короткие сроки скорректировать нормативную базу для возвращения в России к традиционной системе высшего образования. Соответствующее предложение выдвинул президент страны Владимир Путин.

В мае прошлого года Фальков информировал о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к прожитому этапу.