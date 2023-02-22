Мишустин поручил оперативно скорректировать законодательство по образованию

Мишустин поручил в короткие сроки скорректировать законодательство по высшему образованию

Нормативную базу для возвращения в России к традиционной системе высшего образования необходимо скорректировать в короткие сроки. Такое поручение в среду, 22 февраля, дал премьер-министр страны Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

«Надо вернуться к традиционной для нашей страны системе подготовки специалистов в вузе», — сказал глава кабмина во время заседания правительства России.

Президент России Владимир Путин во время прошедшего 21 февраля послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе обучения в университетах. Глава государства выразил уверенность, что в российском образовании назрели существенные изменения с учетом новых требований во всех сферах жизни.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с «Лентой.ру» заявил, что самой важной частью Владимира Путина парламенту относительно реформ сферы образования является возможность продолжить обучение в магистратуре после окончания специалитета.