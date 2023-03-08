Британская журналистка удивились жизни в России после года санкций

Журналистка Daily Mail Рид заявила, что жизнь в РФ не изменилась через год санкций Запада

Британские супермаркеты сталкиваются с дефицитом многих продуктов. При этом жители России, против которой действуют санкции Запада, не испытывают подобных проблем. С таким мнением выступила журналистка Daily Mail Сью Рид.

Рид удивились жизни в России после года санкций и подчеркнула, что она не изменилась. По ее словам, фотографии из магазинов и фудкортов Перми создают впечатление, что «хваленые западные санкции» не оказывают значительного влияния на Москву.

«Ситуация напоминает события 40-летней давности, когда многие из нас по ТВ наблюдали за жалкой жизнью россиян при коммунистах, когда приходилось стоять в очередях даже за простейшими продуктами вроде хлеба и яиц. Теперь очередь страдать дошла и до Британии», — отметила британская журналистка.

Рид рассказала, что общалась с живущими в Перми 67-летним британцем Джоном, научным работником, и его 51-летней супругой Еленой, бывшим преподавателем в вузе. По их словам, ограничения не повлияли на жизнь в России, поэтому граждане почти не заметили изменений. Журналистка заключила, что подобные факторы заставляют задуматься о настоящем победителе в экономической войне.

Ранее японский журналист Ватару Накамура назвал неэффективными санкции Запада против России. Ограничения оказали воздействие на Москву, но при этом с серьезными трудностями, «которые представляют себе японцы», страна не столкнулась.