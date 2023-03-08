Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:58, 8 марта 2023Среда обитания

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес выбрали дом подороже

TMZ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек купят дом в Лос-Анджелесе за $64 млн

Фото: L.Urman / Globallookpress.com

Актер Бен Аффлек и актриса Дженнифер Лопес отменили сделку с продавцом дома в Лос-Анджелесе и выбрали жилье подороже. Сейчас пара находится на этапе заключения договора по покупке особняка за 64 миллиона долларов (около 4,8 миллиарда рублей), сообщает издание TMZ.

Дом, который собираются купить Аффлек и Лопес, располагается в лос-анджелесском жилом районе Пасифик Палисейдс. Особняк построили в 2005 году, его площадь составляет более 1,4 тысячи квадратных метров. Внутри трехэтажного дома шесть спален и 10 ванных, а также домашний кинотеатр, библиотека и просторная кухня.

Помимо основного здания, на участке в 0,4 гектара имеются бассейн, лужайка и отдельная гостевая постройка с двумя спальнями, четырьмя ванными и спортзалом.

В феврале сообщалось, что Аффлек и Лопес собираются купить дом за 34,5 миллиона долларов. Ранее пара рассматривала еще несколько вариантов в Лос-Анджелесе, включая поместье стоимостью 165 миллионов долларов и два особняка за 65 и 75 миллионов долларов соотвественно.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
НАТО допустила переход Артемовска под полный контроль России
Пенсионерка попала в реанимацию из-за загоревшегося на ней халата
В России описали позицию Запада по иранской ядерной сделке
Японский производитель двигателей и стройтехники объявил об уходе из России
Производитель шин Continental собрался уйти из России
Китай захотел научиться сбивать спутники Starlink
Названы неожиданные результаты 30-дневного употребления воды с лимоном
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес выбрали дом подороже
В окружении Костомарова заявили об отсутствии улучшений в его состоянии
Путин вручил в Кремле госнаграды выдающимся россиянкам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.