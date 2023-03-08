Энтомолог случайно обнаружил живое насекомое юрского периода в супермаркете

Ученый из США случайно обнаружил насекомое юрского периода в супермаркете

В США энтомолог случайно обнаружил древнее насекомое на стене супермаркета в штате Арканзас. Об этом сообщает USA Today.

Майкл Скварла, директор идентификационной энтомологической лаборатории Государственного университета Пенсильвании, заметил живое крупное насекомое на стене супермаркета, куда он отправился за молоком. Мужчина поймал его и прихватил для своей коллекции. Ученый считал, что поймал крупную особь муравьиного льва, достаточно часто встречающегося в этой части США. Поэтому на целых десять лет он забыл о своей находке.

Лишь в 2020 году, достав образец для своего онлайн-курса по эволюции и разнообразию видов, Скварла понял, что неверно идентифицировал насекомое. Это оказалась гигантская златоглазка, древнее насекомое, которое обитало на земле еще в юрский период вместе с динозаврами и считалось вымершим последние пятьдесят лет. Анализ ДНК подтвердил предположение ученого. Скварла передал гигантскую златоглазку в университетский музей для дальнейшего изучения.

Исчезновение гигантской златоглазки связывали с увеличением светового загрязнения, урбанизацией, а также с появлением новых видов хищных жуков и уховерток, которые могли изменить структуру и состав лесной подстилки. Возвращение златоглазки обрадовало ученых, которые надеются, что в окрестных лесах могут обитать и другие реликтовые виды.

Ранее сообщалось о найденных в США гигантских шершнях-убийцах. Это крайне опасный вид насекомых, чей высокотоксичный яд смертельно опасен для человека.