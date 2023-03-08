Казахстан назвал справедливую цену на нефть

Министр энергетики Казахстана Акчулаков назвал справедливой цену на нефть от 65 долларов

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал справедливой для республики цену на нефть от 65 долларов за баррель. Его слова приводит РИА Новости.

Глава Минэнерго указал, что возможные скачки стоимости энергоресурса в мире во многом будут зависеть от развития ситуации вокруг Украины, однако справедливый коридор индивидуален для каждой страны.

«В случае с Казахстаном это должно быть более 65 долларов за баррель», — подчеркнул Акчулаков в ходе международной энергетической конференции CERAWeek в США.

Ранее помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны «Большой семерки» (G7) пересмотрят потолок цен на российскую нефть. Она уточнила, что это должно произойти в марте.

