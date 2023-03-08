Экс-советник Пентагона заявил об ошибке Байдена

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал Байдена пойти на соглашение с Россией

Президент США Джо Байден должен признать совершенную им ошибку и пойти на мирное соглашение с Россией. С таким призывом в подкасте журналиста Дэна Болла «Real America» выступил экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По мнению Макгрегора, в противном случае США ждут печальные последствия. Он объясняет это тем, что Байден недооценил Россию и попытался нанести ей урон, в результате чего армия Украины теперь теряет по батальону в день, а НАТО оказалась ослабленным. Экс-советник призывает пойти на соглашение, иначе, предупреждает он, российская армия форсирует Днепр, займет Киев и дойдет до границы Польши.

Макгрегор ранее сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подал «сигнал бедствия» главе Белого дома из-за тяжелого положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительных потерь армии страны в Артемовске (украинское название — Бахмут) из-за нежелания оставить город и занять новую линию обороны. «Сейчас он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») в очень плохом положении. У него мало резервов, вооружений, но самая большая проблема — лучшие солдаты ВСУ уже мертвы», — указал офицер.