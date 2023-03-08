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14:53, 8 марта 2023Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ на купянском направлении

Штурмовая и армейская авиация нанесли поражение живой силе ВСУ на купянском направлении
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Минобороны России раскрыло журналистам потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки.

По данным ведомства, удары штурмовой и армейской авиации, а также огонь артиллерии Западной группировки нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка и Крахмальное в Харьковской области.

Кроме того, ВСУ понесли потери в районе Розовки Луганской народной республики (ЛНР).

Также в ходе брифинга в Минобороны сообщили, что авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы российской группировки войск «Центр» поразили подразделения ВСУ возле Григоровки Донецкой народной республики.

7 марта Минобороны сообщило, что 90 российских солдат вернулись из украинского плена. Предыдущий обмен пленными с Украиной прошел 16 февраля. Тогда Россия вернула 101 военнослужащего.

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Варвара Кошечкина
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