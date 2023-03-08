В России сообщили об отказе Киева обменять 70 пленных солдат

Омбудсмен Москалькова сообщила об отказе Украины обменять 70 пленных солдат на россиян

Киев отказался обменять на россиян 70 украинских солдат, находящихся в плену на территории России. Об этом сообщила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram.

Омбудсмен опубликовала список имен украинских граждан, о которых идет речь. В нем фигурируют только мужчины, самому младшему 22 года, самому старшему — 58 лет. «Как говорится, делайте выводы», — заключила автор поста.

7 марта Москалькова рассказала, что Украина вопреки договоренностям выдала лишь 90 российских пленных вместо 160. В то же время она подчеркнула важность продолжения переговорного процесса с Киевом.

Сколько всего российских военнослужащих оказались в украинском плену, неизвестно — Минобороны не раскрывало официальных данных.