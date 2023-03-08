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04:20, 8 марта 2023Мир

Названы получившие выгоду от утечки информации о взрывах на «Северных потоках»

Политолог Дробницкий счел, что для США выгодна новая версия взрывов на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Ministry / Globallookpress.com

Для США выгодна утечка данных с новой версия взрывов на «Северных потоках», которая прозвучала в публичном пространстве и стала ответом на расследование журналиста Сеймура Херша, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Такую версию он назвал в беседе с газетой «Взгляд».

Он указал, что попытка переложить ответственность на кого-то другого звучит неубедительно. «Но для Белого дома главное, чтобы в публичном поле прозвучал ответ Сеймуру Хершу, а убедительный или нет — неважно», — заявил эксперт.

Дробницкий также выразил мнение, что версия журналиста-расследователя основана на анонимных источниках и неполна. Он пояснил, что военные пловцы не подчиняются ЦРУ, а причастность Пентагона Херш не озвучивал.

Политолог отметил, что статья New York Times была призвана замаскировать неуправляемость США и попытку Демократической партии сгладить углы, хотя эта инициатива вряд ли увенчается успехом.

7 марта The New York Times написала, что, по данным разведки США, за диверсией на российских газопроводах «Северные потоки» стоят проукраинские силы. Предполагается, что исполнителями операции являются граждане Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам.

Марина Совина
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