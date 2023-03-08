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00:36, 8 марта 2023Мир

В США осудили присутствие военных кораблей Ирана в Западном полушарии

Пресс-секретарь Госдепа Прайс: США против присутствия ВМС Ирана в Западном полушарии
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс прокомментировал публикации, что корабли Военно-морских сил (ВМС) Ирана зашли в бразильский порт Рио-де-Жанейро. Его слова приводит РИА Новости.

На брифинге для журналистов Прайс осудил присутствие военных кораблей Ирана в Западном полушарии и подчеркнул, что США выступают против подобных действий.

Представитель Госдепа оговорился и сказал, что США признают за странами право принимать собственные решения. Он отметил, что Вашингтон видит в Бразилии «близкого партнера» и намерен продолжать с ней сотрудничество. Таким образом Иран получи «правильный сигнал».

Ранее в США обновили черный список по Ирану. Американский Минфин добавил в черный список нефтехимическую компанию в Бушере и 20 судов, ходивших под флагами Китая, Панамы, Вьетнама, Того, Тувалу, Сент-Винсента и Гренадин, Сан-Томе и Принсипи.

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Марина Совина
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