Появились подробности нападения с ракетницей на подростка в Петербурге

Напавший на подростка с ракетницей в Петербурге бросился на него из-за словесной перепалки

Один из мужчин, напавших на подростка в Санкт-Петербурге и выстреливший в него из ракетницы, рассказал, что набросился на юношу из-за словесной перепалки. Такие подробности конфликта он рассказал на видео, появившемся в распоряжении РЕН ТВ.

«Во время драки произошла ситуация: когда у нас началась словесная перепалка с этим молодым человеком, я применил ракетницу и перцовый баллон. И один [мужчина] электрошокером бил. Мы [с напарником] познакомились у метро "Удельная" в 20-х числах», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает двоих людей, которые вечером 3 марта напали на одиннадцатиклассника во дворе дома на Большом Сампсониевском проспекте. Отмечалось, что нападавшие были в балаклавах.

После инцидента подростка увезли в больницу с химическим ожогом глаз, плеча, ссадинами, гематомами и ушибами. 7 марта стало известно, что хулиганов задержали.