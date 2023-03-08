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12:01, 8 марта 2023Силовые структуры

Появились подробности нападения с ракетницей на подростка в Петербурге

Напавший на подростка с ракетницей в Петербурге бросился на него из-за словесной перепалки

Кадр: видео Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Один из мужчин, напавших на подростка в Санкт-Петербурге и выстреливший в него из ракетницы, рассказал, что набросился на юношу из-за словесной перепалки. Такие подробности конфликта он рассказал на видео, появившемся в распоряжении РЕН ТВ.

«Во время драки произошла ситуация: когда у нас началась словесная перепалка с этим молодым человеком, я применил ракетницу и перцовый баллон. И один [мужчина] электрошокером бил. Мы [с напарником] познакомились у метро "Удельная" в 20-х числах», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает двоих людей, которые вечером 3 марта напали на одиннадцатиклассника во дворе дома на Большом Сампсониевском проспекте. Отмечалось, что нападавшие были в балаклавах.

После инцидента подростка увезли в больницу с химическим ожогом глаз, плеча, ссадинами, гематомами и ушибами. 7 марта стало известно, что хулиганов задержали.

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Варвара Кошечкина
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