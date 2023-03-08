В Херсонской области обозначили главных регуляторов конфликта на Украине

Сальдо: США и Великобритания являются основными регуляторами конфликта на Украине

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал Великобританию и Соединенные Штаты главными регуляторами вооруженного конфликта на Украине. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Тавария».

По словам Сальдо, все решения принимают власти этих стран. «США и Англия — это основные регуляторы, даже не европейцы», — отметил он, подчеркнув, что Киев самостоятельно не предпринимает никаких шагов, а делает лишь то, что ему говорят.

Ранее стало известно о намерении Великобритании передать Киеву вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано ранее. Кроме того, Лондон также планирует отправить на Украину больше самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90.

3 марта США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Уточняется, что он включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц, бронекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.