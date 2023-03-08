Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:03, 8 марта 2023Мир

ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта

Глава дипломатии Боррель: ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Военная миссия Евросоюза (ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта 2023 года. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По словам Борреля, к концу текущего года число подготовленных ЕС украинских военных достигнет 30 тысяч. Кроме того, миссия подготовит экипажи для танков, которые будут поставлены на Украину по линии НАТО.

Ранее глава дипломатии Евросоюза заявил, что предложит главам безопасности поставлять Киеву уже имеющиеся в Европе боеприпасы. Он отметил, что таким образом удастся сэкономить время. Боррель добавил, что для реализации его предложения потребуется около одного миллиарда евро.

В феврале газета Financial Times назвала страны Евросоюза крупнейшими донорами военной помощи Украине — они уступают только США и планируют продолжать оказание помощи. При этом часть европейских дипломатов опасаются, что такие меры поддержки не приближает завершение вооруженного конфликта между Россией и Украиной, а отдаляет его.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Качан
Обсудить
Последние новости
МИД Германии отреагировал на новые данные о диверсиях на «Северных потоках»
В России отреагировали на отказ Киева соблюдать условия обмена пленными
Генсек ООН поддержал обмен пленными между Россией и Украиной
В Москве клиентка банка напала на сотрудницу и избила ее
ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта
Аллигатор пробрался во двор мужчины и вцепился ему в ногу
В Южной Корее рассказали о хобби дочери Ким Чен Ына
Боррель предложил выделить миллиард евро на поставки боеприпасов Киеву
Промоутер Фьюри выдвинул ультиматум перед поединком с Усиком
В Грузии началась новая акция протеста из-за закона об иноагентах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.