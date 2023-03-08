Глава дипломатии Боррель: ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта

Военная миссия Евросоюза (ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта 2023 года. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По словам Борреля, к концу текущего года число подготовленных ЕС украинских военных достигнет 30 тысяч. Кроме того, миссия подготовит экипажи для танков, которые будут поставлены на Украину по линии НАТО.

Ранее глава дипломатии Евросоюза заявил, что предложит главам безопасности поставлять Киеву уже имеющиеся в Европе боеприпасы. Он отметил, что таким образом удастся сэкономить время. Боррель добавил, что для реализации его предложения потребуется около одного миллиарда евро.

В феврале газета Financial Times назвала страны Евросоюза крупнейшими донорами военной помощи Украине — они уступают только США и планируют продолжать оказание помощи. При этом часть европейских дипломатов опасаются, что такие меры поддержки не приближает завершение вооруженного конфликта между Россией и Украиной, а отдаляет его.