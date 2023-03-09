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08:02, 9 марта 2023Мир

Бразилия возобновит визовый режим с США из-за слабой позиции на переговорах

Reuters: Бразилия возобновит визовый режим с США, Японией, Австралией и Канадой

Фото: Gregg Newton / Reuters

Бразилия возобновит визовый режим с США, Японией, Австралией, Канадой. Решение связано с ослаблением бразильских позиций на переговорах с этими государствами, пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением вопроса.

Правительствам четырех стран хотят объявить об этом в четверг, 9 марта.

Граждане указанных стран могут попадать в Бразилию без виз с 2019 года, эту меру отменил экс-президентом Бразилии Жаир Болсонару. Впрочем, это никак не повлияло на число туристов. Например, число приезжающих из США — они и составляют небольшую часть туристов в Бразилии — в 2022 году было ниже показателей 2018 года. Кроме того, лишь 17 тысяч человек из Японии посещали Бразилию в 2022 году.

В настоящий момент сам Жаир Болсонару находится в США. Он покинул Бразилию в конце 2022 года, за 48 часов до истечения своих полномочий.

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Виктория Кондратьева
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