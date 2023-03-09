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10:52, 9 марта 2023Культура

Умер французский актер и певец Марсель Амон

На 94-м году жизни скончался французский актер и певец Марсель Амон

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На 94-м году жизни умер французский актер и певец Марсель Жан-Пьер Бальтазар Мирамон, более известный под псевдонимом Марсель Амон. Об этом сообщает Tbsnews.

О кончине артиста объявила его семья. Музыкант ушел из жизни на окраине Парижа, причины его смерти не раскрываются.

Марсель Жан-Пьер Бальтазар Мирамон родился 1 апреля 1929 года в Бордо. В возрасте 22 лет переехал в Париж, где занялся творческой карьерой. В 1956-м начал выступать в концертном зале «Олимпия» перед концертами Эдит Пиаф, а также сыграл персонажа Тони в фильме «Невеста слишком хороша» с Брижит Бардо в главной роли. Картина была основана на произведении Одетт Жуае.

До 1980-х артист выступал на сцене, исполняя собственные композиции, а также песни шансонье Шарля Азнавура. После этого взял перерыв в музыкальной карьере, занявшись писательством, и вернулся к концертной деятельности уже в начале 2000-х. Свое 90-летие Амон отпраздновал выступлением в концертном зале «Альгамбра».

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Анастасия Астахова
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