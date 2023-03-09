Apple нашла новый перспективный рынок

Bloomberg: Apple намерена увеличить продажи техники в Индии

Apple намерена расширить присутствие в Индии в связи с ростом местного рынка смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно колумнисту агентства Марку Гурману, Apple нашла в Индии новый перспективный для себя рынок. По словам информированных источников, компания собралась увеличить свое влияние и закрепиться в регионе. В связи с этим недавно американский гигант произвел перестановки в команде менеджеров, ответственных за присутствие в Индии.

По словам Гурмана, в прошлом квартале Apple объявила о рекордной выручке в Индии — это произошло, несмотря на общее снижение продаж. В 2020 году корпорация открыла в стране интернет-магазин и сейчас работает над тем, чтобы запустить сеть офлайн-магазинов.

Журналисты тематического портала MacRumors отметили, что Apple предстоит тяжелая борьба в регионе. Это связано с тем, что в стране чрезвычайно распространены недорогие смартфоны на базе ОС Android.

Марк Гурман подчеркнул, что с Индией связаны планы Apple снизить зависимость от Пекина. В частности, девять из десяти поставщиков Apple из Китая намерены покинуть регион и перевести производство во Вьетнам и Индию.

Ранее аналитики агентства Counterpoint заявили, что iPhone 13 стал самым продаваемым смартфоном 2022 года с долей пять процентов. На второй и третьей позициях топа разместились iPhone 13 Pro Max и iPhone 14 Pro Max.