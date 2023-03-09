Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 9 марта отменили и задержали 24 рейса

В трех столичных аэропортах в четверг, 9 марта, произошла отмена и задержка 24 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Во Внуково перенесен вылет четырех лайнеров, отправление еще трех самолетов отменено, в Домодедово задержаны пять рейсов, восемь перенесено, в Шереметьево перенесено еще четыре рейса. Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в воздушных гаванях Москвы не называется.

Ранее стало известно, что крупнейший российский лоукостер «Победа» запустил масштабную распродажу авиабилетов в честь Международного женского дня с 7 по 10 марта. На момент старта продаж перевозчик предложил 20 тысяч билетов по минимальным тарифам, цены на перелеты начинаются от 888 рублей.