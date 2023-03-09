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16:31, 9 марта 2023Моя страна

В семье опекаемого Памелой Андерсон леопарда появился новый котенок

Семья леопарда, опекаемого Памелой Андерсон, пополнилась новым котенком

Фото : ФГБУ «Земля леопарда»

Семейство дальневосточного леопарда, находящегося под опекой актрисы Памелы Андерсон, пополнилось новым котенком. Об этом сообщается в Telegram-канале нацпарка «Земля леопарда».

С котенком зафиксировали самку Leo 120F — дочь леопарда Памелы, которой дала имя актриса Памела Андерсон. Leo 120F обзавелась потомством во второй раз.

В нацпарке уточнили, что котенок — единственный детеныш в новом помете, его пол пока неизвестен. Возраст юного леопарда около восьми месяцев.

Фотоловушки зафиксировали и другого котенка Leo 120F — уже повзрослевшего леопарда из выводка 2017 года, самку Leo 165F. Она уже ведет самостоятельную жизнь.

Ранее сообщалось, что спасенному котенку дальневосточного леопарда Leo 260M купили высокотехнологичную видеокамеру для бесконтактного наблюдения в Центре реабилитации. Старая камера сломалась в разгар проведения испытаний «охотой» перед возвращением хищника в дикую природу. Необходимость круглосуточного наблюдения за леопардом стоит особенно остро, так как до предполагаемой даты выпуска котенка на волю остается всего полгода.

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Сергей Истомин
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