В семье опекаемого Памелой Андерсон леопарда появился новый котенок

Семья леопарда, опекаемого Памелой Андерсон, пополнилась новым котенком

Семейство дальневосточного леопарда, находящегося под опекой актрисы Памелы Андерсон, пополнилось новым котенком. Об этом сообщается в Telegram-канале нацпарка «Земля леопарда».

С котенком зафиксировали самку Leo 120F — дочь леопарда Памелы, которой дала имя актриса Памела Андерсон. Leo 120F обзавелась потомством во второй раз.

В нацпарке уточнили, что котенок — единственный детеныш в новом помете, его пол пока неизвестен. Возраст юного леопарда около восьми месяцев.

Фотоловушки зафиксировали и другого котенка Leo 120F — уже повзрослевшего леопарда из выводка 2017 года, самку Leo 165F. Она уже ведет самостоятельную жизнь.

Ранее сообщалось, что спасенному котенку дальневосточного леопарда Leo 260M купили высокотехнологичную видеокамеру для бесконтактного наблюдения в Центре реабилитации. Старая камера сломалась в разгар проведения испытаний «охотой» перед возвращением хищника в дикую природу. Необходимость круглосуточного наблюдения за леопардом стоит особенно остро, так как до предполагаемой даты выпуска котенка на волю остается всего полгода.