Пятеро россиян пострадали из-за взрыва гранаты возле бара

На Ставрополье пятеро посетителей бара в городе Изобильный пострадали из-за взрыва гранаты

На Ставрополье пятеро посетителей бара в городе Изобильный пострадали из-за взрыва гранаты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Гости поссорились внутри заведения, после чего вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. Внезапно один из посетителей достал гранату и дернул чеку.

Пятерых мужчин госпитализировали, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке мужчина из-за измены сожительницы выстрелил в ее мать и взорвал гранату.