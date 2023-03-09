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16:42, 9 марта 2023Силовые структуры

Пятеро россиян пострадали из-за взрыва гранаты возле бара

На Ставрополье пятеро посетителей бара в городе Изобильный пострадали из-за взрыва гранаты

Фото: Telegram-канал Mash

На Ставрополье пятеро посетителей бара в городе Изобильный пострадали из-за взрыва гранаты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Гости поссорились внутри заведения, после чего вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. Внезапно один из посетителей достал гранату и дернул чеку.

Пятерых мужчин госпитализировали, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке мужчина из-за измены сожительницы выстрелил в ее мать и взорвал гранату.

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Елизавета Новикова
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