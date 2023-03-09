Во Владивостоке пройдет международный книжный фестиваль

С 15 по 17 сентября во Владивостоке пройдет Тихоокеанский международный книжный фестиваль

Во Владивостоке состоится Тихоокеанский международный книжный фестиваль, на который будут приглашены азиатские участники. Об этом сообщает новостной портал VL.ru.

Гости смогут посетить фестиваль с 15 по 17 сентября. Как сообщает представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Владимир Григорьев, мероприятие пройдет в гибридном формате: большой павильон, около двух тысяч квадратных метров для деловой программы и для деловых встреч. Помимо этого, будет установлен выставочный павильон для издательств, которые захотят принять участие в фестивале. «Надеемся, через федеральную поддержку, а это можно сделать только через нее, пригласить китайские представительства» — рассказывает Григорьев.

Отмечается, что формат проведения мероприятия будет приближен к московскому книжному фестивалю «Красная площадь», на котором проводятся лекции, мастер-классы и автограф-сессии, а также проходят встречи с писателями и презентации новых книг. В настоящее время неизвестно, кто из современных поэтов и писателей будет участвовать в международном фестивале.

Ранее сообщалось, что 16 марта в Уфе пройдет музыкальный фестиваль духового искусства «Дни духовой музыки». Гости мероприятия смогут услышать шедевры мировой классики.