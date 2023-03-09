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13:25, 9 марта 2023Моя страна

Во Владивостоке пройдет международный книжный фестиваль

С 15 по 17 сентября во Владивостоке пройдет Тихоокеанский международный книжный фестиваль

Фото: VL.ru

Во Владивостоке состоится Тихоокеанский международный книжный фестиваль, на который будут приглашены азиатские участники. Об этом сообщает новостной портал VL.ru.

Гости смогут посетить фестиваль с 15 по 17 сентября. Как сообщает представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Владимир Григорьев, мероприятие пройдет в гибридном формате: большой павильон, около двух тысяч квадратных метров для деловой программы и для деловых встреч. Помимо этого, будет установлен выставочный павильон для издательств, которые захотят принять участие в фестивале. «Надеемся, через федеральную поддержку, а это можно сделать только через нее, пригласить китайские представительства» — рассказывает Григорьев.

Отмечается, что формат проведения мероприятия будет приближен к московскому книжному фестивалю «Красная площадь», на котором проводятся лекции, мастер-классы и автограф-сессии, а также проходят встречи с писателями и презентации новых книг. В настоящее время неизвестно, кто из современных поэтов и писателей будет участвовать в международном фестивале.

Ранее сообщалось, что 16 марта в Уфе пройдет музыкальный фестиваль духового искусства «Дни духовой музыки». Гости мероприятия смогут услышать шедевры мировой классики.

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Алиса Удовик
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