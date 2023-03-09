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05:38, 9 марта 2023Экономика

Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики

Чат-бот ChatGPT заявил о способности России справиться с вызовами для российской экономики

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики. Об этом пишут РИА Новости.

Нейросеть ответила агентству, что сейчас экономика переживает трудности, но способна справиться с вызовами, в том числе благодаря значительному запасу природных ресурсов. «Это помогает России сохранять экономическую стабильность и сдерживать влияние внешних факторов на свою экономику», — пояснил чат-бот.

Основными угрозами для российской экономики нейросеть назвала санкции Запада, падение цен на углеводороды, инфляцию и долгий период низкого экономического роста.

9 февраля Google потеряла 100 миллиардов долларов на снижении стоимости акций из-за нейросети. Инвесторы разочаровались в ее новом чат-боте Bard, который допустил ошибку в ходе демонстрации своих возможностей в рекламном ролике.

Ранее СМИ сообщали, что на волне «ChatGPT-мании» в Китае стремительно растет стоимость акций компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта. Всего за несколько месяцев после запуска ChatGPT, способного по запросу генерировать статьи, эссе и даже поэзию, приложение стало самым быстрорастущим в истории.

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Марина Совина
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