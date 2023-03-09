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07:33, 9 марта 2023Путешествия

Живущий в Челябинске испанец описал город фразой «здесь как в аду»

Живущий в Челябинске испанец пожаловался на угрюмых и пессимистичных местных жителей

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

Живущий в Челябинске испанец назвал причины нежелания оставаться в городе, описав его фразой «здесь как в аду, а то и хуже». Об этом он рассказал российскому путешественнику и автору блога «Мой автодом» на платформе «Дзен».

Тревел-блогер отметил, что не знает, почему иностранец переехал из Испании на Урал, однако именно в России он встретил свою любовь. «Мужчина работает в интернете, зарабатывает по местным меркам очень хорошо, но жить он так больше не может», — рассказал соотечественник.

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По словам испанца, ему тяжело, поскольку местные жители зачастую настроены пессимистично, и это состояние заразно. «Говорит, что он знал, что в России живут люди угрюмые, но не настолько ведь. Он пожаловался, что на родине у него были планы, амбиции, силы на творческое хобби, а в Челябинске все вокруг будто давит», — добавил автор блога.

Он также уточнил, что раньше иностранец жил в небольшом городе в Испании, где все друг друга знали и вокруг царило спокойствие. Пожив в Челябинске, он начал общаться с психологом из родной страны по видеосвязи. «Молодой человек не понимает, как можно жить в этом городе и удивляется тому, что его девушка тянет с переездом в Испанию, — заключил россиянин. — Сломал челябинский быт беднягу, сейчас он страдает от депрессии, но не знает, куда можно с этим обратиться». 

Ранее российская тревел-блогерша, часто путешествующая по странам Европы, побывала в Испании и раскрыла секреты стройности местных жителей. Она заметила, что перед основным блюдом испанцы подают к столу некалорийные закуски, которые притупляют аппетит. Кроме того, местные ведут пеший образ жизни.

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Валентина Процкова
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