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13:03, 9 марта 2023Путешествия

Китайцы массово устремились в Россию

Генеральное консульство России в Шэньяне сообщило об оформлении до тысячи виз в сутки

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Китайцы массово устремились в Россию — количество обращений граждан КНР за российскими визами в январе-феврале в семь раз превысило показатели за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Шэньяне Сергея Черненко.

Отмечается, что заметное увеличение объема визовых обращений связано с отменой антиковидных ограничений на въезд. В настоящее время генеральное консульство России в Шэньяне начало оформлять до 1000 виз в сутки.

Туристические визы пока составляют небольшой процент от общего количества оформляемых въездных документов. «Сейчас китайские друзья приезжают в нашу страну преимущественно с деловыми целями или по работе», — уточнил дипломат.

Ранее стало известно, что российская сторона завершила работу, необходимую для восстановления групповых безвизовых поездок между Россией и Китаем. При этом власти КНР также завершают приготовления, однако точного ответа относительно возможных сроков возобновления подобных турпоездок пока не дают.

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Валентина Процкова
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