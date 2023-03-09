Названы вероятные сроки окончания энергетического кризиса в Европе

Project Syndicate: Европа останется в состоянии энергетического кризиса до 2024 года

Европа останется в состоянии энергетического кризиса как минимум до 2024 года, заявил обозреватель Эдоардо Кампанелла в своей статье для Project Syndicate.

По его словам, главной причиной является вероятный отказ от любых российских энергоносителей. Он добавил, что до нынешнего времени кризисная ситуация не была такой жесткой, как предполагалось, из-за сравнительно теплой зимы, которая позволила европейским странам сократить потребление энергетики. При этом существует очевидный риск ухудшения ситуации, который может нанести удар по химической, металлургической и стекольной промышленности региона, пишет автор.

«Предполагая, что следующей зимой погодные условия вернутся к относительной норме, европейским правительствам необходимо будет стремиться сократить потребление на десять процентов по сравнению с уровнем 2021 года, чтобы общий объем не превышал 450 миллиардов кубометров», — отметил он. По его словам, роль поставок из России останется для экономики Европы крайне важной до тех пор, пока не появятся «новые мощности по регазификации» или пока не будут введены в действие альтернативные источники энергии.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что Евросоюз решил на треть расширить свои мощности по приему сжиженного природного газа (СПГ) к 2024 году. Страны ЕС собираются заместить трубопроводные поставки газа из России, построив новые терминалы для приема СПГ и увеличив их число с 27 до 35. Таким образом мощности по регазификации (преобразования СПГ из жидкого состояния в газообразное) вырастут со 178 миллиардов до 227 миллиардов кубометров.

