Сбер за год показал базовый капитал больше ожиданий аналитиков

Сбер опубликовал финансовый отчет за 2022 год

Сбер выпустил отчет за 2022 год и подвел итоги работы за первые два месяца. Прошлый год компания завершила с чистой прибылью в 270,5 миллиарда рублей.

Объем собственных средств вырос до 5,8 триллиона рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8 процента. Это выше, чем ожидали аналитики. Чистая прибыль Сбера по итогам первых двух месяцев 2023 года составила 225 миллиардов рублей.

Президент Сбербанка Герман Греф, комментируя результаты по международным стандартам финансовой отчетности, отметил, что прошлый год стал сложнейшим и для страны, и для банковского сектора, а бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность.

«Нашим главным фокусом стала масштабная поддержка населения и бизнеса. За год мы выдали почти 20 триллионов рублей кредитов корпоративным и розничным клиентам, а также проводили реструктуризации в рамках собственных и государственных программ, совершенствовали платежные решения, предоставляли антикризисное финансирование в максимально сжатые сроки. Мы реализовали антикризисный план: радикально пересмотрели приоритеты, ввели меры строжайшей экономии, закрыли и продали международные бизнесы, а также создали все необходимые резервы по кредитному портфелю и заблокированным активам», — сказал Греф.

Он добавил, что достигнутый запас прочности позволяет вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года.

Аналитики «Финама» в своем обзоре отмечают, что акции Сбербанка — наиболее перспективные ценные бумаги российского финансового сектора на 2023 год.

«Банк уверенно пережил пик кризиса и уже фактически вернулся к нормальной работе — основные показатели (объемы кредитования, чистые процентные и комиссионные доходы, объемы резервирования, доля просрочки) пришли к докризисным уровням», — отмечают они.

Такого же мнения придерживается руководитель управления инвестиционного консультирования «МКБ Инвестиции» Дмитрий Кашаев.

«Сбербанк» показал рекордную прибыль в течение трех месяцев подряд и продемонстрировал готовность эффективно работать в текущей ситуации», — отметил он.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин считает, что судя по динамике финансовых показателей, в этом году на Сбербанк может прийтись чуть ли не более половины прибыли финансового сектора. Сейчас акции Сбера, по данным Мосбиржи, являются самой популярной бумагой у частных инвесторов, а по капитализации компания входит в тройку лидеров самых дорогих компаний России.

Президент России Владимир Путин, встретившись с Германом Грефом накануне публикации отчетности, поблагодарил его за четкую работу крупнейшего банка страны и назвал Сбер одним из лидеров, одним из фундаментальных оснований финансовой системы России.

«Сбер не только прошел сложный период, но практически восстановил полностью свою работу: работает с прибылью, устойчиво, ритмично — и это тоже один из признаков устойчивости нашей финансовой системы и очень хороший показатель», — отметил глава государства.