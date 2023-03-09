Российские войска заняли две лесополосы в ЛНР

Российский военный с позывным Кострома сообщил о взятии двух лесополос на севере ЛНР

Российские войска заняли две лесополосы на севере Луганской народной республики (ЛНР). О взятии под контроль территорий сообщил РИА Новости военнослужащий Западного военного округа ВС России с позывным Кострома.

«Мы продвигаемся, заняли две лесополосы, на шаг ближе к победе», — отметил Кострома. Он также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились на стратегически важных высотах в районе Макеевки и ведут оттуда наблюдение.

«Вся суть не в Макеевке, про которую все говорят, а в высотах, которые находятся за Макеевкой. Потому что, если мы посмотрим на карту, то сама деревня Макеевка находится в низине и как таковой стратегически важной точкой не является», — объяснил военный.

Ранее бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Дубово-Василевка, который находится на северо-западе от Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил основатель ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин.