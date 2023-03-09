Пригожин сообщил о взятии под контроль населенного пункта вблизи Артемовска

Пригожин сообщил о переходе под контроль российских сил пункта Дубово-Василевка в ДНР

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Дубово-Василевка, который находится на северо-западе от Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил основатель ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин, заявление разместила его пресс-служба в Telegram-канале.

«Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК "Вагнер". На окраинах идут бои. Вся территория населенного пункта под нами», — заявил он.

Ранее Пригожин сообщил, что российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска. По его словам, территории, находящиеся на востоке от реки Бахмутки, контролирует ЧВК «Вагнер».

7 марта бизнесмен рассказал о тяжелейших боях в Артемовске. Как утверждает Пригожин, группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе насчитывает от 12 до 20 тысяч человек. Украинские силы не испытывают нехватки боеприпасов или вооружения, подчеркнул основатель «Вагнера».