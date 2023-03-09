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10:27, 9 марта 2023Бывший СССР

Украинские военные заявили об усложняющейся ситуации в Артемовске

FT: украинские военные заявили, что ситуация в Артемовске усложняется с каждым днем

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали, что ситуация в Артемовске (украинское название — Бахмут) усложняется с каждым днем. Об этом сообщает газета Financial Times.

По словам одного из украинских военных, российские войска атакуют их позиции со всех сторон. «Мы получаем поставки. Но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее», — заявил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли большое количество военных в Артемовске, где украинская армия разместила несколько своих лучших бригад. Как отмечалось в испанской газете El Pais, ситуация в городе является тяжелой для ВСУ.

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Алевтина Запольская
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