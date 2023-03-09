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15:02, 9 марта 2023Силовые структуры

Обвинение запросило пожизненный срок для полковника МВД за теракты в Москве

Гособвинение запросило пожизненный срок для бывшего главы ОМВД Кизляра за теракты в Москве
Гази Исаев

Гази Исаев. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Во 2-м Западном окружном военном суде гособвинитель выступил в прениях сторон по делу в отношении бывшего начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева, обвиняемого в причастности к деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ), боевики которого совершили теракты в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным ведомства, обвинение просило приговорить Исаева к пожизненному сроку.

По версии следствия, полковник состоял в террористическом сообществе под руководством Магомедали Вагабова и в вооруженной банде Абаса Рамазанова. Он помог боевикам 12 лет назад совершить два теракта в московском метро, где погиб 41 человек.

Из материалов дела следует, что начальник кизлярского отдела полиции с 2009 года прикрывал деятельность бандитского подполья. В марте 2010 года, считает следствие, Исаев на своем автомобиле привез террористку-смертницу на автостанцию Кизляра, которая под одеждой прятала самодельную бомбу. Там она встретилась с сообщницей, также собиравшейся устроить самоподрыв, и вместе они на автобусе доехали до Москвы. Их сопровождали члены банды.

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29 марта 2010 года террористки подорвали себя на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», унеся с собой жизнь 41 человека. Через два дня смертники совершили двойной теракт в Кизляре — был подорван заминированный автомобиль «Нива» у здания районного ОВД, вторая бомба сработала в толпе силовиков, собравшихся на месте первого теракта. Тогда погибли 12 человек.

Основная часть бандитов была уничтожена, соучастников терактов Пахрудина Ахмедова и Магомеда Нурова приговорили к пожизненному заключению. Они дали показания на полковника Исаева.

Адвокат обвиняемого Эльдар Хастинов изложил версию своего подзащитного. Полицейский вел борьбу с боевиками, в частности, он поймал Ахмедова, и тот в отместку оговорил его. Следствие отказало защите в проведении очных ставок между Исаевым и осужденными боевиками.

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Екатерина Власова
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