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18:49, 9 марта 2023Моя страна

В Калининградской области появится туристический маршрут по готическим местам

Министерство туризма Калининградской области запустит маршрут «Готическое кольцо»

Фото: SeagullNady / Shutterstock / Fotodom

В Калининградской области планируют запустить новый туристический маршрут по старинным замкам, соборам, кирхам и другим местам в стиле «готика» и «неоготика». Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков, пишет «Интерфакс».

Маршрут будет называться «Готическое кольцо». По словам Лыскова, в регионе много исторических объектов, не включенных в различные туристические программы, но которые тем не менее успели стать популярными у туристов и местных жителей.

Точками нового маршрута станут старинные орденские замки, крепости, соборы, кирхи и другие строения, построенные в прошлые века в готическом и неоготическом стиле. Несмотря на то что некоторые объекты находятся в разрушенном состоянии, в министерстве культуры и туризма считают, что «Готическое кольцо» довольно быстро станет популярным и востребованным у туристов.

«Конечно, в туристическом сообществе понимают, что для такого маршрута нужны будут не просто экскурсоводы-историки, а те из них, кто обладает более глубокими знаниями по данной теме. И потому министерство культуры и туризма области окажет всемерную поддержку идее создания такого проекта», — заверил пресс-секретарь губернатора.

Ранее в марте музей Мирового океана в Калининграде получил в подарок единственный в мире пуховый парус. Размеры созданного из самого тонкого в мире пуха полотна составляют четыре на шесть метров, вес — около килограмма. Парус состоит из 24 раппортов — повторяющихся частей рисунка.

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Дарья Рыбак
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