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05:43, 9 марта 2023Путешествия

Посетивший Тбилиси россиянин рассказал о «темной стороне» города

Автор блога «Мой автодом» посетил Тбилиси и описал город фразой «трущобы и мрак»

Фото: Grisha Bruev / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер посетил Тбилиси и описал город фразой «трущобы и мрак». Свое мнение он раскрыл в личном блоге «Мой автодом» на платформе «Дзен».

По словам россиянина, у столицы Грузии есть «темная сторона», о которой знают не все отдыхающие, а тем, кто желает увидеть настоящий Тбилиси, следует отойти от основных туристических дорог и пройтись в районе городского вокзала, где «стирается граница между приятной и чистой Грузией и Индией».

«Да, местный пейзажи скорее напоминают Мумбаи в худшем его проявлении. Всю площадь оккупировали торговцы и наглые таксисты. Торговые палатки практически повсюду. В воздухе держится стойкий запах подгнивших овощей, мяса и выделений, которыми щедро окропляется чуть ли не каждый темный уголок», — рассказал автор блога.

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Общую картину дополняют «обшарпанные, практически гниющие здания», вид которых, по словам путешественника, вызывает сильнейшую тоску. «Кругом мусор, причем как от торговцев, так и от прохожих. Дороги трудно назвать дорогами, скорее небольшие кусочки асфальта украшают выбоины, — добавил автор материала. — Если гнилой запашок, стойкий запах мочи и испражнений, грязь и стихийный рынок не смогли вызывать приступ тоски и непонятной тревоги, то можно посмотреть на заброшенные ржавеющие вагоны».

Сам вокзал также выглядят грязным и заброшенным, а привокзальную площадь «оккупировали алкаши, попрошайки и торгаши с бомбилами», отметил он. «Чуковский отговаривал от прогулок в Африку, а я туристов предостерегаю от похода в сторону вокзала в Тбилиси. Человек должен быть очень невосприимчивым, чтобы спокойно прогуливаться по этому району и уж тем более приобретать там вещи и продукты питания», — заключил соотечественник.

Ранее живущий в Грузии россиянин назвал причины нежелания оставаться в стране. Так, молодому человеку не понравились низкие зарплаты для эмигрантов, а также отличающиеся от России жилищные условия в арендованном жилье.

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Валентина Процкова
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