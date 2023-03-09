Блогерша Ивлеева рассказала о странном случае с поклонником

Блогерша Ивлеева рассказала, что поклонник смотрел, как она спит в самолете

Популярная российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о связанном с поклонником странном случае, который произошел с ней. Подробности она раскрыла в шоу комика Антона Шастуна «Контакты», запись которого доступна на YouTube.

По словам блогерши, несколько лет назад на одном мероприятии она познакомилась с мужчиной, который представился братом актера Гоши Куценко. «Он мне показался очень навязчивым. (...) Он прямо наседал на меня, [говорил]: "Вы мне нравитесь, ваше творчество мне нравится". Я такая [отвечаю]: "Воу, брат, полегче". Он говорит: "Я брат Гоши Куценко, у меня есть предложение для вас, есть роль". Я говорю: "Здорово, вот мой менеджер, можно взять контакты"», — вспомнила она.

Телеведущая сочла мужчину странным, но списала его поведение на излишнюю эмоциональность. Спустя некоторое время Ивлеева летела в бизнес-классе самолета. Блогерша начала дремать на борту и внезапно почувствовала, что кто-то смотрит на нее. «Я открываю один глаз и охреневаю — сидит брат Гоши Куценко на полу и смотрит, как я сплю в бизнес-классе в самолете. Я открываю глаза, и он такой [говорит]: "Вы не беспокойтесь. Я просто хотел сказать, что я видел ваши работы, у меня там спектакль в театре, я бы хотел вас пригласить". Я просто понимаю, что это ненормально», — рассказала она.

Ивлеева добавила, что уважает Куценко, но никогда не слышала о его брате.

Ранее Ивлеева высказалась о постановочных элементах в романтическом шоу со своим участием «Сердце Ивлеевой», которое выходило на канале «Пятница!». Телеведущая заявила, что в программе был элемент шоу. По ее словам, на проекте работали психологи, которые помогали создавать конфликтные ситуации между участниками, чтобы зрителям было интересно смотреть передачу.