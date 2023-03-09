Под Новосибирском пятилетний мальчик впал в кому после отравления алкоголем

В селе Чулым Новосибирской области пятилетний ребенок впал в кому после отравления алкоголем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По его данным, мальчик жил вместе с четырехлетней сестрой в неблагополучной семье, где мать и отец постоянно выпивали. В течение трех лет приходящие в дом соцработники видели в квартире антисанитарию, голодных детей и пьяных родителей. Неблагополучной семье жертвовали вещи, но супруги сжигали мешки с одеждой вместо дров.

«Живут дети в ужасном состоянии, где даже умыться детям негде. То есть стулья у них — фляги были раньше. Спали дети, и спят дети на досках, обогреваются дети только обогревателем, в редких случаях, когда дрова, и то как бы такие... Живут в холоде», — рассказала двоюродная бабушка детей.

На родителей уже жаловались в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), опеку и прокуратуру, но детей не изымали. Родственница рассказала, что первый раз она обратилась в опеку три года назад, после чего сотрудники службы приходили в квартиру к детям только два раза. После второго посещения детей у супругов, которые на тот момент находились в запое, изъяли и дали им два месяца, чтобы убраться в квартире, но те пропили детские деньги и продолжали употреблять алкоголь, сказала двоюродная бабушка.

Когда двое россиян принесли справку о кодировке, им вернули детей. Впоследствии отец и мать продолжили пить и отдали мальчика бабушке, которая тоже злоупотребляла спиртным. У нее мальчик потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у ребенка алкогольную интоксикацию и истощение. Сестру мальчика отвезли в реабилитационный центр. После случившегося опека намерена забрать детей у родителей на три месяца, рассказала родственница.

По ее словам, до того, как мальчик впал в кому, его бабушка, которая следила за ним, праздновала 23 февраля и четыре дня не открывала дверь сотрудникам органов опеки.

Ранее в Санкт-Петербурге две одноклассницы распивали некачественный алкоголь, в результате чего одна из девочек впала в кому. Семья пострадавшей на учете не стоит.