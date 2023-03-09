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20:03, 9 марта 2023Россия

Кудрина исключили из правительственной комиссии по цифровому развитию

Мишустин исключил Кудрина из состава правительственной комиссии по цифровому развитию

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Бывшего главу Счетной палаты России и советника по корпоративному развитию «Яндекса» Алексея Кудрина исключили из правительственной комиссии по цифровому развитию. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Исключить из состава правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, утвержденного указанным распоряжением Кудрина А. Л.», — говорится в документе.

Из состава президиума также исключили экс-замминистра цифрового развития Николая Яцеленко. При этом в состав президиума комиссии включили заместителя главы Минцифры Андрея Заренина, замглавы Минэкономразвития Максима Колесникова, а также замглавы МВД Виталия Шулика.

Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты 30 ноября 2022 года. 9 декабря он начал работать в компании «Яндекс».

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Никита Абрамов
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