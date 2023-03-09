Кудрина исключили из правительственной комиссии по цифровому развитию

Мишустин исключил Кудрина из состава правительственной комиссии по цифровому развитию

Бывшего главу Счетной палаты России и советника по корпоративному развитию «Яндекса» Алексея Кудрина исключили из правительственной комиссии по цифровому развитию. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Исключить из состава правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, утвержденного указанным распоряжением Кудрина А. Л.», — говорится в документе.

Из состава президиума также исключили экс-замминистра цифрового развития Николая Яцеленко. При этом в состав президиума комиссии включили заместителя главы Минцифры Андрея Заренина, замглавы Минэкономразвития Максима Колесникова, а также замглавы МВД Виталия Шулика.

Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты 30 ноября 2022 года. 9 декабря он начал работать в компании «Яндекс».