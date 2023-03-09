В российском регионе прекратили продавать бензин Аи-95

«Чукотснаб» сообщил о прекращении продажи на Чукотке сорта бензина Аи-95 до лета

В Чукотском автономном округе временно прекращена продажа населению сорта бензина Аи-95 из-за его дефицита. Возобновление продаж ожидается не раньше начала навигации, то есть летом, говорится в сообщении АО «Чукотснаб».

Организация объяснила сложившуюся ситуацию резким ростом потребления топлива в российском регионе с октября прошлого года. Спрос на бензин этой марки оказался на 30 процентов выше прогноза, что привело к слишком раннему истощению запасов.

При этом в «Чукотснабе» подчеркнули, что не снимают с себя обязательств перед организациями по поставке топлива в рамках заключенных договоров, а также не станут препятствовать сторонним организациям забирать топливо, находящееся на хранении.

Топливная навигация в регионе начинается в третью декаду июня, а заканчивается в первую декаду декабря. Между этими датами возможности доставлять топливо нет.

В чем причина резко возросшего потребления топлива, в сообщении не говорится. Прогнозы строились на основании подписанных контрактов и статистических данных по спросу на бензин в прошлые зимние периоды.

Биржевые цены на бензин в России растут последние недели. К 9 марта стоимость Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 49 тысяч рублей за тонну, максимум более чем за год, а стоимость Аи-95 подошла к 52,5 тысячи рублей.